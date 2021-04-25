Kısıtlamada okey oynarken yakalandılar 27 bin 680 TL ceza yediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada okey oynarken yakalandılar 27 bin 680 TL ceza yediler

Kısıtlamada okey oynarken yakalandılar 27 bin 680 TL ceza yediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de kısıtlamada bir depoda okey oynayan 8 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de kısıtlamada bir depoda okey oynayan 8 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalananlara 27 bin 680 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı mahallesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir depoda okey oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, depoya baskın yaptı. Yapılan baskında 8 kişi okey oynarken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından okey oynayan 8 kişiye 27 bin 680 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TARLALARDAN ELLERİYLE TOPLADIKLARI ÇİLEKLERİ SATIN ALIYORLAR
TARLALARDAN ELLERİYLE TOPLADIKLARI ÇİLEKLERİ SATIN ALIYORLAR
Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu
Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Ebru Gündeş Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Yılmaz Vural Fırat Aydınus Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada okey oynarken yakalandılar 27 bin 680 TL ceza yediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:48:59. #1.14#

title