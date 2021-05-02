Kısıtlamada Mudanyalı gençler sokak hayvanlarını unutmadı
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Kısıtlamada Mudanyalı gençler sokak hayvanlarını unutmadı

Kısıtlamada Mudanyalı gençler sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma sürecinde Mudanya AK Parti Şükrüçavuş Mahallesi Başkanlığı, bu süreçte boşalan cadde, sokaklarda yalnız kalan 'Can dostları' unutmadılar.

Tam kapanma sürecinde Mudanya AK Parti Şükrüçavuş Mahallesi Başkanlığı, bu süreçte boşalan cadde, sokaklarda yalnız kalan 'Can dostları' unutmadılar.

AK Gençler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası, boş sokaklarda yalnız kalan can dostlar için başlattığı çalışmalara mahallenin gençleri de eklenince hep birlikte sokak hayvanlarını hayatta tutabilmeyi amaçlıyorlar. "Her can bize emanet" diyen gençler, Bursa Büyükşehir Belediyesinin her sokak ve caddeye konuşlandırdığı beslenme odaklarına mama bırakarak sularını tazelediler. Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen gençler, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma nedeniyle uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edeceklerini söylediler. - BURSA

Kısıtlamada Mudanyalı gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamada Mudanyalı gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamada Mudanyalı gençler sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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