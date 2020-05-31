Kısıtlamada motosikletle kaza: 2 ölü
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Kısıtlamada motosikletle kaza: 2 ölü

İZMİR'in Foça ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosiklette, kask takmadıkları belirlenen sürücü Andaç Akten (30) ile arkasındaki arkadaşı Efe Hakan Tuzcu (28) yaşamını yitirdi.

Kısıtlamada motosikletle kaza: 2 ölü
31.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:35

İZMİR'in Foça ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosiklette, kask takmadıkları belirlenen sürücü Andaç Akten (30) ile arkasındaki arkadaşı Efe Hakan Tuzcu (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat sabaha karşı 03.00 sıralarında Foça - Yenifoça arasındaki Sahil Yolu'nda meydana geldi. Tekstil mühendisi Andaç Akten, kullandığı 35 ALT 633 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Akten ve arkasındaki arkadaşı Efe Hakan Tuzcu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki kişinin cansız bedenleri, jandarmanın olay yerindeki incelemelerin ardından önce Foça Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İki arkadaşın, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İzmir'den Çanak Koyu'na gittikleri öğrenildi.Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin olmadığı bir bölgede meydana gelen kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı üzerinde dururken, soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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