Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı

15.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:48

Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı Otomobilinden mini cephanelik çıkan şahıs gözaltına alındı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri tarafından devriye esnasında durdurulan bir otomobilin içinden mini cephanelik çıktı.

Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı

Otomobilinden mini cephanelik çıkan şahıs gözaltına alındı

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri tarafından devriye esnasında durdurulan bir otomobilin içinden mini cephanelik çıktı. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü motorize Yunus timleri, Bahçeşehir Bağlantı yolu üzerinde devriye esnasında durumundan şüphelenilen Rıdvan İ. idaresindeki 81 EY 952 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde ve şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız silah 5 adet pompalı mermisi, 60 adet kuru sıkı mermi ve 7 adet silah mermisi ele geçirildi. Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Düzce Yenikent Polis Merkezine götürülürken, araç sürücüsü Rıdvan İ. ise gözaltına alındı.

Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 09:48:49. #1.14#
title