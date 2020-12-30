Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza
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Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza

30.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:13
Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza

Sakarya'da polis ekipleri hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim gerçekleştirdi.

Sakarya'da polis ekipleri hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde sokağa çıkma izni bulunan bir vatandaş, maske takmadığı için cezadan kaçamadı.

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında saatler 21.00'ı gösterdiğinde Sakarya genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetimler sürdürüldü. Ekiplerce gerçekleştirilen denetimler kapsamında yaklaşık bir saat içerisinde 30'a yakın araç durduruldu. Kısıtlama nedeni ile durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların kimlik ve evrakları tek tek sorgulandı. Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü. Gerçekleşen denetim esnasında durdurulan ve evrakları tam olan bir kişiye ise önce maske takmamaktan işlem uygulandı, daha sonrasında ise polis ekiplerince maskesi temin edildi. Durdurulan diğer bir araçta sokağa çıkma izni bulunan bir sürücünün ise aracının evrakları eksik olduğundan dolayı cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, günün her saati ekiplerce şehrin birçok farklı noktasında uygulamalar sürüyor. Yapılan denetim ve uygulamaların meyvesini vermeye başladığı Sakarya'da vatandaşların çoğunun kısıtlamalara uyduğu görüldü. - SAKARYA

Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza
Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza
Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza
Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza
Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza
Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza
Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza
Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza
Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
AVKT.1976: Yargıtayın geçen hafta verdigi karara göre 900 tl. maske cezası kesilemez sadece kabahetle kanunu 32, ye göre 392 tl. ceza tutanagı tutulur. Bunuda ana cadde ve meydanlarda RADAR levhası gibi uyarı levhası olması şartıyla yapabilir polis sadece. Madem hukuk devletiysek poliste buna uymak zorundadır. !
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