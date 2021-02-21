Kısıtlamada markette yoğunluk
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Kısıtlamada markette yoğunluk

21.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:15
Kısıtlamada markette yoğunluk

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamalarında marketlerde yoğunluk yaşandı.

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamalarında marketlerde yoğunluk yaşandı. Market içinde yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, alışveriş içinde araçlarıyla geldikleri görüldü.

Kentte hafta sonu kısıtlamalarında,  güneşli havaya fırsat bilip parklara akın edenlerin yanı sıra, marketlerde de yoğunluk yaşandı. Kısıtlama kurallarını ihlal edip araçlarıyla markete gidenler, içeride de  sosyal mesafe kuralını unuttu. Sosyal medyada paylaşılan marketteki yoğunluğa ait görüntelerde, halı ve kıyafetlerin bulunduğu bölümlerin dahi yoğun olduğu,  bazılarının yanlarında  çocuklarının olduğunu görüldü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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