Kısıtlamada markette şaşırtan yoğunluk

KONYA'da hafta sonu kısıtlamada markette insan yoğunluğu dikkat çekti. Marketteki yoğunluğun görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, alışverişe gelenlerin sosyal mesafeye de uymadığı görüldü.

Kentte hafta sonu kısıtlamalarında, güneşli havayı fırsat bilip parklara akın edenlerin yanı sıra, marketlerde de yoğunluk yaşandı. Markete gidenler, içeride de sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi. Sosyal medyada paylaşılan marketteki yoğunluğa ait görüntelerde, halı ve kıyafetlerin bulunduğu bölümlerin dahi yoğun olduğu, bazı vatandaşların yanına çocuklarını da aldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI