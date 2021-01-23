Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
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Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı

23.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:25
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı

MANİSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, belirlenen alanlar ile Spil Dağı'nın eteklerine yiyecek bıraktı.

MANİSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, belirlenen alanlar ile Spil Dağı'nın eteklerine yiyecek bıraktı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı. Sokak hayvanlarını besleyen tim, daha sonra ise Spil Dağı eteklerindeki yaban hayvanlarına da yiyecek bıraktı.

Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci, "Sokağa çıkamadığımız için hayvanlar aç kalıyor. Biz de jandarma, emniyet, belediyelerimiz ve milli parklar şube müdürlüğümüzce düzenli olarak beslenmesini yapıyoruz. Sürekli olarak sokak hayvanlarını besliyoruz, onların yanındayız" dedi.

Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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