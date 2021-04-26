Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
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Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da kısıtlama saatinde dere kenarında mangal yaparak alkol içen 3 gençten 1'i dereye düştü.

Bursa'da kısıtlama saatinde dere kenarında mangal yaparak alkol içen 3 gençten 1'i dereye düştü. Dereye düşen adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile toplam 9 bin 450 TL para cezası uyguladı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Hacivat deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş kısıtlama saatinde dere kenarında mangal yaparak, alkol aldı. Alkolü fazla kaçıran 3 arkadaş ayakta duramaz hale geldi. Daha sonra 3 arkadaştan Sezai D. (33) dengesini kaybederek dereye düştü. Dereye düşen Sezai D., yaklaşık 3 kilometre boyunca akıntıya kapılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan Sezai D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesi ile 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uyguladı. Olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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