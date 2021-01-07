Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza
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Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza

07.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:37
Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 75 kişiye toplam 635 bin 850 TL ceza kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 75 kişiye toplam 635 bin 850 TL ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinde G.A.'ya ait kahvehanede, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynandığını tespit etti. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 75 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 75 kişiye, kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 635 bin 850 TL ceza kesildi. Kahvehane sahibi G.A. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı. Kumar malzemelerine el koyuldu.


- İzmir
Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza
Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza
Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza
Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza
Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza
Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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