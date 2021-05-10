Kısıtlamada kumar oynayan 16 kişiye 77 bin TL ceza
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Kısıtlamada kumar oynayan 16 kişiye 77 bin TL ceza

Kısıtlamada kumar oynayan 16 kişiye 77 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye, 76 bin 880 TL para cezası uygulandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye, 76 bin 880 TL para cezası uygulandı.

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Menteşe'nin Şeyh Mahallesi İkizler Sokak'taki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerce adrese yapılan baskında, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu. Öte yandan, 16 kişiye   koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten  ve kumar oynama gerekçesiyle toplam 76 bin 880 lira para ceza kesildi. Kıraathane sahibi hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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