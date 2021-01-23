Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar
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Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar

23.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:44
Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kısıtlama saatinde gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi alkol alıp, kumar oynarkan yakalandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kısıtlama saatinde gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi alkol alıp, kumar oynarkan yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçay Mahallesi'nde yaşayan N.T.'nin (42) evinde kumar oynandığını belirledi. Gece yarısı adrese baskın yapan ekipler, 104 pul, 204 yaz-boz kağıdı, 6 deste iskambil ve 2 bin 410 TL ele geçirdi. Alkol alıp, kumar oynarken yakalanan 13 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 19 bin TL ceza uygulandı. Ev sahibi N.T. hakkında ise, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı. Baskında ele geçirilen kumar malzemelerine el koyuldu.


- Aydın
Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar
Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar
Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar
Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar
Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar
Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar
Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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