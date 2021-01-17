Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 12 bin TL ceza
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Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 12 bin TL ceza

17.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:01
Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 12 bin TL ceza

KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü İsmail U. (26), kovalamaca sonucu yakalandı.

KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü İsmail U. (26), kovalamaca sonucu yakalandı. Para cezası uygulanacağı için kaçtığını söyleyen İsmail U.'nun uyuşturucu kullanmaktan ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan İsmail U.'ya, toplamda 12 bin 150 TL ceza uygulandı. 

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tatlıcak Mahallesi yakınında rutin kontrol yapan polis, İsmail U.'nun kullandığı 42 DSV 51 plakalı aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü İsmail U. kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobil, kovalamaca sonucu Antalya Çevre Yolu'nda duruldu. Polise direnen İsmail U., yere yatırılıp etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 

PARA CEZASI UYGULANACAĞI İÇİN KORKUP KAÇMIŞ

Sürücü İsmail U.'un yapılan kimlik kontrolünde uyuşturucu kullanmaktan ehliyetinin iptal edildiği anlaşıldı. Para cezası uygulanacağı için korkup kaçtığını söyleyen ve gözaltına alınan İsmail U.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'dur' ihtarına uymamak' suçlarından 9 bin TL, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği içinde 3 bin 150 TL ceza uygulandı. Otomobil de trafikten men edildi.  

 


Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 12 bin TL ceza
Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 12 bin TL ceza
Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 12 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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