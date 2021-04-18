Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücüye tepki (2)

SÜRÜCÜ VE KIZ ARKADAŞINA CEZAOrdu'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yolda, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında dönen ve jandarma ekiplerince yakalanan sürücüye, 13 bin 475 ceza uygulanarak, ehliyetine de el konuldu.