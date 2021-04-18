KISITLAMADA KIZ ARKADAŞININ ETRAFINDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE TEPKİ

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ORDU'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda kimliği belirsiz sürücü, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında döndü.

ORDU'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda kimliği belirsiz sürücü, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çeken sürücünün yakalanması için polis ekipleri, harekete geçti.

Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı. Ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını, arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yanında bulunan kız arkadaşı yolun ortasında beklerken, aracıyla etrafında dönen sürücünün tehlikeli hareketlerine dair görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı