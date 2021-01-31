Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
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Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı

31.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:27
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı

SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tepeye çıkarak kayak yapan çocuklar polisin gelmesiyle dağıldı.

SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tepeye çıkarak kayak yapan çocuklar polisin gelmesiyle dağıldı.

Kent merkezinde Emek Mahallesi, Yumurtatepe olarak bilinen bölgede vatandaşlar ve çocuklar kısıtlamaya rağmen karın yağışını fırsat bilerek dışarıya çıktı. Yaklaşık 30 kişi tepeye çıkarak yamaç aşağı kayak yaptı. Yanlarında getirdikleri tepsi, naylon ve kızaklarla kayak yapan çocuklar eğlenceli anlar geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sürdüren polis ekipleri ise kayak yapan çocukları görünce sirenle uyardı. Polisi gören çocuklar etrafa kaçışmaya başladı. Çocukların polisi görünce kaçma anı renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklarıyla kayağa gelen Burak Genç, "Evimizin yanında olduğu için kar da geç gelince hafta sonu çocukları eğlendirmek ve karın tadını çıkarmak istedik. Yıldız Dağı'na uzak olduğumuz için biz de Yumurtatepe ile idare ediyoruz. Polis geldi, herkesi dağıttı. Biz de ufaktan kaçıyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi. 

 


- Sivas
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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