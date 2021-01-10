Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı

10.01.2021 21:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:16
Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde insanlar sokağa çıkmadığı için yem bulmakta güçlük çeken kuşlara, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri sahip çıktı.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde insanlar sokağa çıkmadığı için yem bulmakta güçlük çeken kuşlara, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri sahip çıktı.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydanın sembollerinden olan kuşlar, vatandaşlar tarafından besleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kuşlar, HAYTAP gönüllülerince yemlendi.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde sokakta yiyecek bulamayan hayvanları unutmadıklarını söyledi.

Bölgede çok sayıda kuş yaşadığını belirten Kökgöz, "Kastamonu insanı bu konuda çok duyarlı. Meydanın kuşlarını besleyerek onların yaşamasına büyük katkı sağlıyorlar. Kısıtlama sürecinde vatandaşlarımız bu görevini yerine getiremediği için HAYTAP gönüllüleri olarak bunu biz yaptık." dedi.

Bu süreçte sokak canlılarının yanında olacaklarını dile getiren Kökgöz, "Gönüllüler olarak hem kuşları hem de sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte onları yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Meghan Markle Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Facebook Endonezya Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 21:20:49. #1.15#
title