Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası
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Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası

02.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:23
Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası

KAYSERİ'de sokak kısıtılması kapsamında yapılan denetimde koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu ortaya çıkan sürücü, para cezası uygulanarak test için hastaneye götürüldü.

KAYSERİ'de sokak kısıtılması kapsamında yapılan denetimde koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu ortaya çıkan sürücü, para cezası uygulanarak test için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezinde yaptığı denetimde sürücüleri tek tek kontrol etti. Kontrol noktasında durdurulan 38 ACJ 786 plakalı otomobilin sürücüsü Hatice G.'nin koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu öğrenildi. Hatice G'ye, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası uygulanarak, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekipleri, Hatice G.'yi koronavirüs testi yapmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü.   


Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası
Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası
Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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