Kısıtlamada karantina ihlali yapan şahıs yurda yerleştirildi
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Kısıtlamada karantina ihlali yapan şahıs yurda yerleştirildi

Kısıtlamada karantina ihlali yapan şahıs yurda yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da korona virüse yakalanan ve karantinasının 6. gününde dışarıya çıkan kişi, polis ekiplerince yakalanarak yurda yerleştirildi.

Adıyaman'da korona virüse yakalanan ve karantinasının 6. gününde dışarıya çıkan kişi, polis ekiplerince yakalanarak yurda yerleştirildi.

Tüm Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağında uygulama yapan polis, Mehmet A. isimli şahsın karantinada olması gerektiğini tespit etti. Aracına binerek hastaneye gitmek için karantinadan çıktığını söyleyen Mehmet A. için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Karantinasının 6. gününde hastaneye gitmek için çıktığını belirten Mehmet A., olay yerine gelen ambulansla korona virüs hastalarının yerleştirildiği yurda götürüldü. - ADIYAMAN

Kısıtlamada karantina ihlali yapan şahıs yurda yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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