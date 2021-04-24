VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
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VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, perşembe akşamı mobilya mağazasına giren ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan iş yerinde mahsur kalan kedi, çevredekilerin fark etmesiyle kurtarıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, perşembe akşamı mobilya mağazasına giren ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan iş yerinde mahsur kalan kedi, çevredekilerin fark etmesiyle kurtarıldı. Mağazanın sahibine ulaşılmasıyla kedi, içeriden çıkarıldı.

Erciş'in Van Yolu Caddesi'nde bulunan mobilya mağazasına, perşembe akşamı girdiği tahmin edilen kedi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iş yeri açılmadığı için içeride mahsur kaldı. Kısıtlamadan muaf olup, dışarı çıkanların mağaza önünden geçerken, sesini duymalarıyla kedinin içeride olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinden Zafer Albayrak, mağazanın reklam tabelasından sahibine telefonla ulaşarak, durumu bildirdi. Bu sırada kedinin aç kaldığını da fark eden Albayrak, mağazanın kapısının altındaki boşluktan yiyecek verdi. Kısa sürede gelen mağaza sahibinin kepengi açmasıyla kedi, dışarı çıkarıldı.

VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR
VAN KISITLAMADA KAPALI MAĞAZANIN SAHİBİNE ULAŞIP, MAHSUR KALAN KEDİYİ ÇIKARDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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