Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı (2)

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİİzmir'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, yasak olmasına rağmen açık olan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan tabanca, bıçak ve cam parçalarının kullanıldığı 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 6 kişinin de yaralandığı kavgada, 10...