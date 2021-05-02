Kısıtlamada kamp sevdası canından etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada kamp sevdası canından etti

Kısıtlamada kamp sevdası canından etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'dan Bursa'ya kamp yapmaya gelen 5 kişiden biri, 50 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'dan Bursa'ya kamp yapmaya gelen 5 kişiden biri, 50 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında 5 arkadaş Aydın'dan Bursa'nın İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi Menekşe mevkiine kamp yapmaya geldi. 5 arkadaştan Ramazan Elçin (64), dün gece saat 01.00 sıralarında ayağı kayarak 50 metrelik kayalıklardan aşağı düştü. Paniğe kapılan arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine çok sayıda Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli'nden de kurtarma ekipleri olay yerine takviyeye geldi. Bölgenin kayalık ve ormanlık olması nedeniyle kilometrelerce yürüyerek arama-kurtarma çalışması yürüten ekipler, bu sabah saatlerinde Ramazan Elçin'in cansız bedenine ulaştı. Elçin'in cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, diğer 4 arkadaşa da sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yapıldı.

Aynı bölgede birkaç ay önce de yoğun kar yağışından dolayı 8 kampçı mahsur kalmış, 9 saatlik çalışma sonucu bulunmuşlardı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kısıtlamada kamp sevdası canından etti
Kısıtlamada kamp sevdası canından etti
Kısıtlamada kamp sevdası canından etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Sevgilisi tarafından 328 bin lira dolandırılan evli iş adamı, savcılığa koştu
Sevgilisi tarafından 328 bin lira dolandırılan evli iş adamı, savcılığa koştu
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Işık hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Işık hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Feyza Aktan Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada kamp sevdası canından etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 12:01:36. #1.15#

title