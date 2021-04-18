Kısıtlamada kahvehanede oyun oynarken yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

Kısıtlamada kahvehanede oyun oynarken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından ruhsatsız bir kahvehaneye yapılan baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişi oyun oynarken yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından ruhsatsız bir kahvehaneye yapılan baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişi oyun oynarken yakalandı.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir kahvehanede vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek oyun oynadığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen iş yerine yapılan baskında oyun oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından şahıslara korona virüs kararlarını ihlal ettikleri gerekçesi ile para cezası kesildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada kahvehanede oyun oynarken yakalandılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 16:31:47. #1.15#

title