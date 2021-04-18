Kısıtlamada kahve keyfine 72 bin 450 TL ceza
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Kısıtlamada kahve keyfine 72 bin 450 TL ceza

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamada kahve keyfine 72 bin 450 TL ceza Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, İzmir-İstanbul-Bursa Otoyolu üzerindeki kahve zincirinde, izin belgeleri olmadan kahve içen 23 kişiye, polis ekipleri tarafindan 72 bin 450 TL para cezası uygulandı.

Kısıtlamada kahve keyfine 72 bin 450 TL ceza

BURSA - Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, İzmir-İstanbul-Bursa Otoyolu üzerindeki kahve zincirinde, izin belgeleri olmadan kahve içen 23 kişiye, polis ekipleri tarafindan 72 bin 450 TL para cezası uygulandı. Polisi karşısında gören bazı gençler ise kaçmaya çalışırken kameralara yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir-İstanhul-Bursa Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde 24 saat açık olan ünlü kahve zinciri, izin belgesi olmayan kişiler ile doldu. İhbar alan polis ekipleri, dinlenme tesisine baskın düzenledi. Burada izin belgesi olmadan sokağa çıkan 23kisiye toplamda 72 bin 450 TL para cezası uygulandı. Polis ekiplerini karşısında gören bazı gençler kaçmaya çalışırken kameralara yakalandı. Polis ekiplerinin dinlenme tesislerindeki sıkı denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Kısıtlamada kahve keyfine 72 bin 450 TL ceza
Kısıtlamada kahve keyfine 72 bin 450 TL ceza
Kısıtlamada kahve keyfine 72 bin 450 TL ceza
Kısıtlamada kahve keyfine 72 bin 450 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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