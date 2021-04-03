KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar
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KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılarSAĞLIK Bakanlığı'nın risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da polis ekipleri, kısıtlama uygulanan saatte kapalı olması gereken kafeye, müşteri alındığı ihbarıyla baskın yaptı.

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Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar

SAĞLIK Bakanlığı'nın risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da polis ekipleri, kısıtlama uygulanan saatte kapalı olması gereken kafeye, müşteri alındığı ihbarıyla baskın yaptı. Ekipler, kafenin kitaplıkla kapatılan gizli bölümünde 30 kişinin okey oynayıp, nargile içtiğini belirledi. Kentte 2 kafeye daha baskın düzenlenirken, toplam 167 kişiye 676 bin 350 lira ceza kesildi.

Bakanlığın risk haritasındaki kırmızı kategoride yer alan Konya'da polis ekipleri, dün sokak kısıtlaması uygulanan saatte denetim yaptı. Selçuklu ve Meram ilçelerindeki kapalı olması gereken 3 kafeye müşteri alındığı ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti. Meram'ın Havzan Mahallesi'ndeki kafe çevresinde yapılan fiziki takip sonucu içeri müşteri alındığı tespit edildi. Kafe görevlileri ise bir süre sonra polisi fark ederek, kapıyı kilitledi. Bunun üzerine ekiplerin çilingire açtırmaya çalıştığı kapı, kafe görevlisi tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, 9 kişinin yanı sıra 30 kişinin, kitaplıkla kapatılan gizli bölümde okey oynayıp, nargile içtiğini belirledi. İş yeri sorumlusu Rüştü D. ve Hüseyin Ö. ile kapıyı kilitleyerek, polise zorluk çıkaran kafe çalışanları Abdullah Ö. ve Kemal K. de gözaltına alındı. Bu sırada kafede bulunanlardan biri ise polislere "Alt tarafı nargile içiyoruz" dedi.

Polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen açık olan diğer 2 kafede de 128 kişi olduğunu tespit etti. Denetlenen iş yerlerinin sorumluları Haşim İ. ve Erkan A. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kentteki 3 kafeye yapılan baskında, toplam 167 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 676 bin 350 lira ceza kesildi.

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KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar
KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar
KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar
KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar
KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar
KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar
KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar
KONYA Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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