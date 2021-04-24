Kısıtlamada kafede yemek yiyince ceza yediler
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Kısıtlamada kafede yemek yiyince ceza yediler

Kısıtlamada kafede yemek yiyince ceza yediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce'de faaliyetlerine devam eden bir kafede akşam saatlerinde yemek yenildiğini fark eden polis ekipleri şahıslara cezai işlem uygularken, kafede zabıta ekiplerince mühürlendi.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce'de faaliyetlerine devam eden bir kafede akşam saatlerinde yemek yenildiğini fark eden polis ekipleri şahıslara cezai işlem uygularken, kafede zabıta ekiplerince mühürlendi.

Korona virüs salgını kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekipler denetimlerini sıklaştırdı. En çok vaka artışının yaşandığı il olan Düzce'de yapılan denetimler esnasında şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren bir kafe içerisinde 5 kişinin yemek yediğini fark eden polis ekipleri işletmeye baskın düzenledi. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile toplamda 21 bin 845 lira para cezası uygulanırken, işletme Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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