Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı
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Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı

07.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:44
Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille gezmeye çıkan, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 kişi, kovalamaca sırasında polisin aracın lastiklerine ateş açıp patlatmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille gezmeye çıkan, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 kişi, kovalamaca sırasında polisin aracın lastiklerine ateş açıp patlatmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezen Semih P. ve Sinan D. polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında ekipler, otomobilin lastiğini tabanca ile ateş ederek patlattı. Kısa süreli takibin ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobil inceleme yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı
Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı
Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı
Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 12:45:35. #1.14#
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