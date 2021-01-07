Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille gezmeye çıkan, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 kişi, kovalamaca sırasında polisin aracın lastiklerine ateş açıp patlatmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezen Semih P. ve Sinan D. polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında ekipler, otomobilin lastiğini tabanca ile ateş ederek patlattı. Kısa süreli takibin ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobil inceleme yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ