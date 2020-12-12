Kısıtlamada kabloları kestiler, 6 köy internetsiz kaldı

Kısıtlamada kabloları kestiler, 6 köy internetsiz kaldı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilen 2 kişi internet kablolarını çalmaya kalkınca 6 köy internetsiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Çakır köyünde internet kablolarının kesildiğini ihbar alan Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri ekipleri operasyon yaptı. Ekipler F. U ile K. Ş şahısların direğe çıkarak balta ile kabloları kestiğini tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilerek kablo keserken suçüstü yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. K.Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal etmekten 3 bin 150 lira, F.U'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal etme ve alkollü araç kullanmaktan 6 bin 851 lira para cezası kesildi. Şahıslar gözaltındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan kesilen kablolar yüzünden internetsiz kalan 6 köye tekrar internet verilebilmesi için ise ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR