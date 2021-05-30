Kısıtlamada İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiler
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Kısıtlamada İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiler

Kısıtlamada İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında bir grup profesyonel yüzücü Boğaz'dan yüzerek karşıya geçti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında bir grup profesyonel yüzücü Boğaz'dan yüzerek karşıya geçti. Rumeli Hisarı Sahilinden denize giren yüzücüler havadan görüntülendi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında İstanbul Boğazı'nda yerel gemi trafiğinin azalması Boğaz'da yüzen sporcular için fırsat haline dönüştü. Rumeli Hisarı'nda bir araya gelen ve kendilerine 'Boğazın Efendileri' diyen grup tanker trafiğini kontrol ederek Anadolu Yakasına doğru yüzmeye başladılar. Yüzdükleri sırada bir gemi ile yakın mesafeye gelen grup havadan görüntülendi. Turkuaza bürünen Boğaz'da kulaç atan sporcular akıntıya karşı mücadele etti. Yaklaşık 20 dakikada Anadolu Yakası Kandilli İskelesi'ne geçen sporcular, profesyonel olmayan ve akıntıyı iyi tanımayanların Boğaz'ı yüzerek geçmelerinin çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

"Kısıtlamadan dolayı tekneler daha az"

İstanbul Boğazı'nda her yıl defalarca karşıdan karşıya geçtiğini ifade eden Ali Akyüz, "Burada bulunan sporcu arkadaşlarımızın hepsi lisanslı yüzücülerdir. Büyük tanker trafiği için çok değişiklik yok ama özel sürat tekneleri yatlar daha az çalıştığı için daha rahat yüzüyoruz, daha az güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalıyoruz. Normalde bu saatte burada deniz trafiği yoğun oluyor, denize girmemiz kolay olmuyor. Kısıtlama olmadığı zamanlarda sabah 6'da yüzüyoruz. Kısıtlamadan dolayı tekneler daha az. Bu yüzden bu saate burada yüzebiliyoruz. 'Boğazın Efendileri' isimli bir grubumuz var. Her yıl Boğaz'dan çok kez karşıdan karşıya geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul gibi bir Boğaz'da yüzmek tarifsiz bir duygudur"

Sporculardan Ercan Yürek ise, "İstanbul Boğazı'nda yüzmek harika bir duygudur. Boğaz'ı çok iyi okuyan ve akıntıyı bilen birisinin yanınızda olmasına ihtiyacınız var. Profesyonel yüzücü değilseniz Boğaz'a girmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. İstanbul gibi bir boğazda yüzmek tarifsiz bir duygudur" diye konuştu.

"Kısıtlamada Boğaz trafiği daha az oluyor"

Sokağa çıkma kısıtlamasında lisanslı yüzücüler için bir sorun olmadığını ifade eden Bayram Boral da, "Kısıtlama zamanlarında Boğaz trafiği daha az oluyor. Bizim gibi Boğaz'da yüzenler için daha güvenli oluyor. İstanbul Boğazı'nda yüzmek gerçekten çok keyiflidir" dedi. - İSTANBUL

Kısıtlamada İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiler
Kısıtlamada İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiler
Kısıtlamada İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiler
Kısıtlamada İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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