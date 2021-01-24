Kısıtlamada iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza
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Kısıtlamada iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza

24.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:07
Kısıtlamada iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 16 kişiye toplamda 72 bin 872 TL ceza kesildiİl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'ta bulunan iş merkezinin 3'üncü katındaki bir iş yerinde kumar...

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 16 kişiye toplamda 72 bin 872 TL ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'ta bulunan iş merkezinin 3'üncü katındaki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gece saatlerinde adrese baskın yapan ekipler, 206 açılmış, 26 açılmamış iskambil kağıdı destesi, kumar için kullanılan hesap defteri ele geçirirken, kumar oynayan 16 kişiye toplamda kısıtlama ve tedbirleri ihlalden 72 bin 872 TL idari para cezası uyguladı.


Kısıtlamada iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza
Kısıtlamada iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza
Kısıtlamada iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza
Kısıtlamada iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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