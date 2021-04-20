Kısıtlamada ehliyetini aldığı gün ikinci kez alkollü yakalandı

Kısıtlamada ehliyetini aldığı gün ikinci kez alkollü yakalandı Bursa'da kısıtlamada uygulamaya takılan sürücü, ehliyetini aldığı gün ikinci kez polise alkollü yakalandı.

Kısıtlamada ehliyetini aldığı gün ikinci kez alkollü yakalandı

BURSA - Bursa'da kısıtlamada uygulamaya takılan sürücü, ehliyetini aldığı gün ikinci kez polise alkollü yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde dışarıda olduğunu gördükleri bir aracı Osmangazi ilçesi İvazpaşa mahallesinde durduran polis ekipleri sürücünün araç kullanırken alkol aldığını tespit etti. Sürücü Ramazan S.'nin yapılan kontrolde 0,90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, ehliyetini yeni aldığı gün tekrar alkollü yakalandığı öğrenildi.

Alkollü araç kullanırken yakalanan Ramazan S.'nin ehliyetine el konulurken bin 993 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KÖSLE