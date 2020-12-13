Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
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Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada

13.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:21

Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada Çalıntı araçla hırsızlık yapmaya çalıştığı ihbar edilen 5 şüpheli böyle yakalandı Bursa'da kısıtlamaya rağmen çalıntı olduğu ihbar edilen minibüsle elektrik trafosundan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli ile polis...

Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada

Çalıntı araçla hırsızlık yapmaya çalıştığı ihbar edilen 5 şüpheli böyle yakalandı

BURSA - Bursa'da kısıtlamaya rağmen çalıntı olduğu ihbar edilen minibüsle elektrik trafosundan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Nefes kesen kovalamacanın ardından yakalanan 5 şüpheli, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye gezen polis ekipleri Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan şüphelileri fark etti. Polisi gören araç şoförü S.A., arkadaşları C.K., D.A., B.K., ve B.A., olay yerine geldikleri minibüse binerek polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından minibüs, Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Yasemin Park yakınlarında durduruldu. Araçta bulunan 5 şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Ters kelepçeyle gözaltına alındılar, basın mensuplarını tehdit ettiler

Minibüsün çalıntı kaydığının olduğunu belirtilirken, araçta yapılan aramalarda demir makası, pense, bıçak ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Ters kelepçe yapılarak ekip aracına götürülen şüphelilerden biri, kendini görüntüleyen basın mensuplarını ise tehdit etti. Şüphelinin,"Suçsuz çıkarsam da beni çekecekmişiniz, o zaman ne olacak, çıkacakmısınız karşıma" sözleri dikkat çekti.

Öte yandan 5 şüpheliye, 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske takmamak' sebebiyle 20 bin 430 lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada
Kısıtlamada nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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