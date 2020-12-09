Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı

09.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:47
Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı

Ağrı'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir apartmandan bisiklet çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Ağrı'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir apartmandan bisiklet çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlandığı Cuma gecesi saat 23.55 sularında Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti. - AĞRI

Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı
Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı
Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutukladı
10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutukladı
Başakşehir'de evlere girip hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Başakşehir'de evlere girip hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Acun Ilıcalı Perihan Savaş
Spor Sörloth Samet Aybaba Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:51:09. #1.15#
title