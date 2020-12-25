Kısıtlamada hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı
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Kısıtlamada hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı

25.12.2020 22:38 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:43

Kısıtlamada hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı 5 günde kısıtlamada sokağa çıkan 138 kişiye ceza Düzce'de korona virüs salgını tedbirlerinden birisi olan hafta içi 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 208 kişiye 655 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Kısıtlamada hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı

5 günde kısıtlamada sokağa çıkan 138 kişiye ceza

DÜZCE - Düzce'de korona virüs salgını tedbirlerinden birisi olan hafta içi 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 208 kişiye 655 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar ile hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Tedbirler sayesinde vaka sayılarında azalma olduğu görülürken, Düzce'de 21 Aralık Pazartesi ve 25 Aralık Cuma günleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere yazılan cezalarda belli oldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il genelinde çeşitli noktalarda gerçekleştirilen uygulamalar, kısıtlamada izinsiz dışarı çıkanlara yönelik faaliyetler kapsamında 5 günlük süre içerisinde 208 kişiye 655 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Kısıtlamada hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı
Kısıtlamada hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı
Kısıtlamada hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı
Kısıtlamada hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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