Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı
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Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı

19.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:58
Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı

MUŞ'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip okul bahçesinde top oynayan gençler, polisi görünce lahana tarlasına kaçtı.

MUŞ'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip okul bahçesinde top oynayan gençler, polisi görünce lahana tarlasına kaçtı. Gençlerin, polisten kaçışı dron kameralarıyla görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kentin dört bir yanında denetim yapan polis ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde 50 kişiyi aşkın bir grup gencin dışarı çıktığı ve bir okul bahçesinde futbol oynadığı ihbarını aldı. Bölgeye giden polis ekiplerini gören gençler, ara sokaklara ve lahana tarlalarından evlerine doğru kaçarak, gözden kayboldu. Gençlerin lahana tarlası ve ara sokaklardan kaçış anı dron ve kameralar tarafından kaydedildi. 


Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı
Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı
Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı
Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı
Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı
Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı
Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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