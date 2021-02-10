Kısıtlamada evlere alkollü içecek servisi yapan market çalışanına ceza
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Kısıtlamada evlere alkollü içecek servisi yapan market çalışanına ceza

10.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:33
Kısıtlamada evlere alkollü içecek servisi yapan market çalışanına ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlere alkollü içecek servisi yapan market çalışanı U.Y.'ye 3 bin 150 lira ceza kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlere alkollü içecek servisi yapan market çalışanı U.Y.'ye 3 bin 150 lira ceza kesildi. Market sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, denetimde U.Y. adlı sürücünün kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ön koltuk ile paspasın üzerinde,

3 ayrı siyah poşette 7 şişe içki, 2 paket sigara, 1 paket kuruyemiş ve 1 paket cips bulundu. Polis, U.Y.'nin bir markette çalıştığını ve telefonla verilen siparişleri evlere götürdüğünü belirledi. Poşetlere el koyulurken, U.Y.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Market sahibi hakkında da TAPDK ile ilgili mevzuata aykırı davranmak ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararlarına muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

 


- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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