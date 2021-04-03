Kısıtlamada Erzurum'daki cadde ve sokaklar yıkandı
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Kısıtlamada Erzurum'daki cadde ve sokaklar yıkandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısıtlamada Erzurum'daki cadde ve sokaklar yıkandıERZURUM Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokakları yıkadı.

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Kısıtlamada Erzurum'daki cadde ve sokaklar yıkandı

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokakları yıkadı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde artan vaka oranlarıyla çok yüksek risk grubunda yeraldığı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi, işyerlerinde dezenfekten çalışması yaparken, kent merkezindeki cadde ve sokakları da yıkamaya başladı. Nisan ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde cadde ve sokaklar tankerlerle yıkanırken, süpürme araçları pislikleri temizledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde büyükşehir belediyesine ait 8 su tankeri Cumhuriyet, Yoncalık, Yenişehir, Saraybosna, Paşalar caddelerini baştan ayağa yıkadı. Belediye ekipleri, cadde ve sokakları yıkama işlemine kısıtlamanın olduğu günlerde devam edecek.

Bu arada artan vaka oranları sebebiyle kırmızı grupta yeralan Erzurum'da dezenfekte çalışmalarına da ağırlık veriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işyerleri başta olmak üzere umuma açık yerleri dezenfekte etti.

Kısıtlamada Erzurum'daki cadde ve sokaklar yıkandı
Kısıtlamada Erzurum'daki cadde ve sokaklar yıkandı
Kısıtlamada Erzurum'daki cadde ve sokaklar yıkandı
Kısıtlamada Erzurum'daki cadde ve sokaklar yıkandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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