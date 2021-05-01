Kısıtlamada eroinle yakalandı, gazetecileri yalan haberle suçladı
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Kısıtlamada eroinle yakalandı, gazetecileri yalan haberle suçladı

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamada eroinle yakalandı, gazetecileri yalan haberle suçladı Aksaray'da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında bekçiler tarafından eroin maddesi ile sokakta yakalanan genç kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını "Asılsız haber yayınlıyorlar" diye suçladı.

Kısıtlamada eroinle yakalandı, gazetecileri yalan haberle suçladı

AKSARAY - Aksaray'da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında bekçiler tarafından eroin maddesi ile sokakta yakalanan genç kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını "Asılsız haber yayınlıyorlar" diye suçladı.

Edinilen bilgilere göre, Korona Virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri Meydan Mahallesi 961 Sokakta durumundan şüphelendikleri bisikletli şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Bekçileri fark edince kaçmaya çalışan şahıs bisikleti hareket ettiremeden yakalandı. Şahsın kimlik sorgulamasında Murat B. olduğu tespit edilirken, üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin maddesi çıktı. Gözaltına alınan şahıs kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorusuna, "Kısıtlamaya uyamam" diye cevap verirken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi çıkışında, "Gazeteciler iftiracıdır, asılsız haberleri yayınlıyorlar" dedi. Murat B., hastanedeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kısıtlamada eroinle yakalandı, gazetecileri yalan haberle suçladı
Kısıtlamada eroinle yakalandı, gazetecileri yalan haberle suçladı
Kısıtlamada eroinle yakalandı, gazetecileri yalan haberle suçladı
Kısıtlamada eroinle yakalandı, gazetecileri yalan haberle suçladı
Kısıtlamada eroinle yakalandı, gazetecileri yalan haberle suçladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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