Kısıtlamada en pahalı taksi yolculuğu...Polislere "Hastaneye gidiyorum", gazetecilere "Sen sor diye sokağa çıktım" dedi
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Kısıtlamada en pahalı taksi yolculuğu...Polislere "Hastaneye gidiyorum", gazetecilere "Sen sor diye sokağa çıktım" dedi

19.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:43

Kısıtlamada en pahalı taksi yolculuğu...Polislere "Hastaneye gidiyorum", gazetecilere "Sen sor diye sokağa çıktım" dedi Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile gezintiye çıkan müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı.

Kısıtlamada en pahalı taksi yolculuğu...Polislere "Hastaneye gidiyorum", gazetecilere "Sen sor diye sokağa çıktım" dedi

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile gezintiye çıkan müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı. Polis ekiplerine, "Kızım hasta onun yanına hastaneye gidiyorum" dedi. Gazetecilere ise, "Sen sor diye ve böyle oluyor demi" diyerek cevap verdi. Ayrıca K.Ç.,'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta sigara içtiği için 10 bin TL para cezası kesildi.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Ankara istikametinden gelmekte 16 T 0884 plakalı ticari taksiyi Duaçınarı mevkiinde durdurdu. Denetim yapan ekipler K.Ç.,'yi durdurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Hal ve hareketlerinden şüphelenen ve kızının hastaneye olduğuna dair belge gösteremeyen K.Ç.,'yi taksiden indirdi. Ancak K.Ç., çeşitli bahanelerle polise zorluk çıkardı.

Taksi ile gezintiye çıkan K.Ç.,'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta sigara içmekten yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

K.Ç., polislere "Hastaneye gidiyordum. Kızım hastanede yatıyor" dedi.

K.Ç gazetecilerin "Neden sokağa çıktınız" sorusuna " Sen sor diye" diyerek tepki gösterdi.

Kısıtlamada en pahalı taksi yolculuğu...Polislere 'Hastaneye gidiyorum', gazetecilere 'Sen sor diye sokağa çıktım' dedi
Kısıtlamada en pahalı taksi yolculuğu...Polislere 'Hastaneye gidiyorum', gazetecilere 'Sen sor diye sokağa çıktım' dedi
Kısıtlamada en pahalı taksi yolculuğu...Polislere 'Hastaneye gidiyorum', gazetecilere 'Sen sor diye sokağa çıktım' dedi
Kısıtlamada en pahalı taksi yolculuğu...Polislere 'Hastaneye gidiyorum', gazetecilere 'Sen sor diye sokağa çıktım' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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