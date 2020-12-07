Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
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Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu

07.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:17

Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu -Otomobilden 6 kişi çıktılar, araçta uyuşturucu bulundurdular -Biri bunlar bana ait dedi, biri gazeteciye tepki gösterdi Bursa'da kısıtlamada Eskişehir'den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu

-Otomobilden 6 kişi çıktılar, araçta uyuşturucu bulundurdular

-Biri bunlar bana ait dedi, biri gazeteciye tepki gösterdi

BURSA - Bursa'da kısıtlamada Eskişehir'den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 LID 80 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan İ.D., B.G., A.A., S.A., B.Ö., ve A.T., Eskişehir'den geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal mesafeye araç içinde uymayan 6 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve kullanmak için düzenek, bıçak ve beyzbol sopası bulundu.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına ve Sosyal Mesafe kuralına uymamak suçlarından yaklaşık 40 bin TL para uygulanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Araçta bulunan İ.D.,'nin ise uyuşturucu ticareti yapmaktan kaydı olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan B.G., uyuşturucu için polis ekiplerine 'Bunlar bana ait' demesi ve kadının gazetecilere tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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