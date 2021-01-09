Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı
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Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı

09.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:13
Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı

KARAMAN'da, sokağa çıkma kısıtlamasında evinden ekmek almak için dışarıya çıkan Tunahan Yiğit (24), kimliği belirsiz kişi tarafından sol bacağının 4 yerinden bıçaklandı.

KARAMAN'da, sokağa çıkma kısıtlamasında evinden ekmek almak için dışarıya çıkan Tunahan Yiğit (24), kimliği belirsiz kişi tarafından sol bacağının 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı Yiğit ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.50 sıralarında Yunus Kent Mahallesi 847 Sokakta meydana geldi. Tunahan Yiğit, yaya olarak ekmek almaya gittiği sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol bacağının 4 yerinden bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Yiğit, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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- Karaman
Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı
Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı
Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı
Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı
Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı
Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı
Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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