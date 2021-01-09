Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı
09.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:13
KARAMAN'da, sokağa çıkma kısıtlamasında evinden ekmek almak için dışarıya çıkan Tunahan Yiğit (24), kimliği belirsiz kişi tarafından sol bacağının 4 yerinden bıçaklandı.
KARAMAN'da, sokağa çıkma kısıtlamasında evinden ekmek almak için dışarıya çıkan Tunahan Yiğit (24), kimliği belirsiz kişi tarafından sol bacağının 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı Yiğit ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
- Karaman
Olay, saat 17.50 sıralarında Yunus Kent Mahallesi 847 Sokakta meydana geldi. Tunahan Yiğit, yaya olarak ekmek almaya gittiği sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol bacağının 4 yerinden bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Yiğit, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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- Karaman
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN