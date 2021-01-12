Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza

12.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:21
Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullanan Ömer P.'ye (34), 2 bin 699 TL ceza uygulandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullanan Ömer P.'ye (34), 2 bin 699 TL ceza uygulandı. Ömer P., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne çekiyorsun, alo Çekemezsin diye bağırdı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin bir çok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kontrol noktasında 16 AHZ 073 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, araçta bulunan 4 kişinin mobilya fabrikasında çalıştıklarını ve işten eve döndüklerini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Ömer P.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Beraberindeki 3 kişinin ehliyeti olan Ömer P.'ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 699 TL ceza uygulandı. Ömer P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Ne çekiyorsun, alo  Çekemezsin diyerek, tepki gösterdi. 

Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Erol Bulut Ozan Tufan Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:26:18. #1.14#
title