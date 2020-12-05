Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye 6 bin TL ceza

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz otomobil kullanırken yakalanan sürücüye toplam 5 bin 623 TL, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşına da 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz otomobil kullanırken yakalanan sürücüye toplam 5 bin 623 TL, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşına da 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, Çağatay S. (19) yönetimindeki 38 AAZ 025 plakalı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Ayrıca, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Fuat Samed Y.'nin (20) hiçbir gerekçe göstermeden sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit etti. Çağatay S.'ye ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 5 bin 623 TL para cezası kesildi. Arkadaşı Fuat Samed Y.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ceza tutanağını alan iki arkadaş, ehliyeti olan Fuat Samed Y.'nin otomobili kullanmasıyla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN