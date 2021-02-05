Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok
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Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok

05.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:06
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan Rahmi A.'ya 6 bin 963 TL ceza kesildi.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan Rahmi A.'ya 6 bin 963 TL ceza kesildi. Rahmi A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok" diye seslendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin birçok noktasında denetim yaptı. Ekipler, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde, 19 PE 999 plakalı otomobili durdurdu. İzin belgesi olmadığı belirlenen sürücü Rahmi A.'ya alkol muayenesi yapılmak istendi. Ancak muayeneyi reddeden sürücü, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Rahmi A., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekiyor musun? İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok" dedi.

Polisin yoğun çabasına rağmen alkolmetreye üflemeyen Rahmi A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ve alkollü araç kullanmaktan 1340 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine el konulan Rahmi A., polis ekiplerince karakola götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Alkollü sürücünün basın mensuplarına tepkisi-Alkollü sürücünün polis ile diyaloğu

-Uygulama noktasından detaylar

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),


Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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