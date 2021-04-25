Kısıtlamada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 6 bin TL ceza
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Kısıtlamada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 6 bin TL ceza

Kısıtlamada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 6 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan kaçarken motosikletten düşerek hafif yaralanan ehliyetsiz sürücü Soner B.'ye (23), 6 bin 14 TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan kaçarken motosikletten düşerek hafif yaralanan ehliyetsiz sürücü Soner B.'ye (23), 6 bin 14 TL ceza kesildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulmak istenen 16 AFA 173 plakalı motosikletin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak uygulama noktasından hızlı bir şekilde geçerek yoluna devam etti. Ancak bir süre ilerledikten sonra dengesini kaybeden sürücü Soner B., devrilen motosikletten düştü. Kaza sonucu sürücü, hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi talebini sürücü Soner B. reddetti.İkinci kez ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücü Soner B.'ye, 2 bin 698 TL, 'dur' ihtarına uymamaktan 166 TL ve izin belgesi bulunmadığından sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 14 TL ceza kesildi. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Kısıtlamada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 6 bin TL ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 6 bin TL ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 6 bin TL ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 6 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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