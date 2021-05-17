Kısıtlamada eğlenen 30 kişiye 115 bin lira ceza
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Kısıtlamada eğlenen 30 kişiye 115 bin lira ceza

Kısıtlamada eğlenen 30 kişiye 115 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında lokanta ve bir eğlence mekanında alkol alıp eğlenen 30 kişiye 115 bin 635 lira para cezası kesildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında lokanta ve bir eğlence mekanında alkol alıp eğlenen 30 kişiye 115 bin 635 lira para cezası kesildi.

Çorlu'da polise sokağa çıkma kısıtlamasında lokanta ve bir eğlence mekanının açıldığı ve müşteri alındığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda eğlence mekanı ve lokantada müzik eşliğinde eğlenen ve alkol alan 30 kişi yakalandı. 30 kişiye, toplam 115 bin 635 lira para cezası uygulandı.


Kısıtlamada eğlenen 30 kişiye 115 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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