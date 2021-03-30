Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı
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Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kısıtlamanın son saatlerinde sokak arasında devriye atan bekçi ekipleri, şüphelendikleri araca 'dur' ihtarında bulundu.

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Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

Bursa'da kısıtlamanın son saatlerinde sokak arasında devriye atan bekçi ekipleri, şüphelendikleri araca 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan kadın sürücü sokak arasında bekçi ekiplerine çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada bir bekçi yaralanırken, polis ekipleri ise kadın sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Beyazıt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamanın son saatlerinde sokak arasında devriye atan bekçi ekipleri şüphelendikleri 16 P 7772 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan 16 P 7772 plakalı kadın sürücü Kıbrıs sokak üzerinde Yusuf K., isimli bekçiye çarparak olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bekçi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan kadın sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. - BURSA

Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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