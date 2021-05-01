Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı, polisin üzerine sürünce böyle etkisiz hale getirildi
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Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı, polisin üzerine sürünce böyle etkisiz hale getirildi

Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı, polisin üzerine sürünce böyle etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına ceza yağdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına ceza yağdı. Polise zorluk çıkartan sürücü, gözaltına alındı.

Polis ekipleri şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular. Bu uyarıyı dikkate almayan sürücü, motosikleti polisin üzerine sürdü. Ekiplerce zorlukla durdurulan motosikletin sürücüsü Zafer A.(27), polise zorluk çıkarmaya devam edince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 166 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafiği tehlikeye sormaktan 550 TL ile trafikten çekme belgeli araç kullanmaktan 1002 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü ve arkadaşı Erdinç S.'ye (28) sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü gözaltına alınırken, arkadaşı evine gönderildi. - BURSA

Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı, polisin üzerine sürünce böyle etkisiz hale getirildi
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı, polisin üzerine sürünce böyle etkisiz hale getirildi
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı, polisin üzerine sürünce böyle etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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