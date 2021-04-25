Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
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Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapılırken, trafik ihlalleri drone ile tespit edildi.

Aksaray'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapılırken, trafik ihlalleri drone ile tespit edildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm şube ekiplerinin görev aldığı uygulamada drone ile de trafik ihlalleri tespit edildi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere 8 kavşak ve 3 uygulama noktasında 112 polis memurunun görev aldığı denetimler gün boyu devam ediyor. Uygulamada kısıtlama ihlalleri başta olmak üzere trafik kuralı ihlallerine de geçit verilmiyor. Asayiş Şubesi ekipleri durdurulan araçlarda şahısları sorgularken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri sorgulayarak, ihlalde bulunan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Trafik ihlalleri drone ile tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro Amirliği ekipleri tarafından havalandırılan drone, uygulama noktasına yaklaşan araçlar üzerinde inceleme yaptı. Sürücülerin kırmızı ışık ihlali, hız tespiti ve tehlikeli araç kullanımı tespit edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar trafik ekiplerine bildirildi. Uygulama kapsamında 26 araç ve sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden 314'er liradan toplamda 8 bin 164 lira cezai işlem uygulandı. Ön camı filmli olan 8 aracın sürücüsüne cam filmleri söktürülürken, 314'er liradan 2 bin 512 lira para cezası kesildi.

Uygulama noktalarında görev alan Asayiş Şubesi ekipleri ve Hayvan Durum İzleme polisleri, araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşlar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Vatandaşların sokağa çıkma izin belgelerini sorgulayan polis ekipleri, vatandaşlara sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis ekipleri aynı zamanda kısıtlamadan muaf olan vatandaşlara sadece temel ihtiyaçları konusunda dışarı çıkma izinlerinin olduğunu hatırlatarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden izin belgesiz 6 kişiye 3 bin 150'şer liradan 18 bin 900 lira cezai işlem uyguladı. - AKSARAY

Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
Aksaray'da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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