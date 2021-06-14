KISITLAMADA DRİFTE 10 BİN TL CEZA

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında drift atan sürücü direksiyon hakimiyetini yitirince otomobiliyle bir apartmanın dış duvarına çarptı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında drift atan sürücü direksiyon hakimiyetini yitirince otomobiliyle bir apartmanın dış duvarına çarptı. Polisin araç plakasından tespit ettiği sürücüye, 10 bin TL para cezası uygulandı. Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, bir anda drift atmaya başladı. Tehlikeli şekilde kendi etrafında dönen otomobil sürücüsü, dönüş esnasında aracının kapısını da açtı. Bu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü bir süre drift yaptıktan sonra aracın sol ön kapısı açık şekilde seyretmeye başladı. Bu esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine otomobil, bir apartmanın dış duvarlarına arka tamponuyla çarptı. Çarpmanın ardından otomobilden inen sürücü ile arkadaşı, kazanın verdiği hasarı inceledi.

EKİPLER YERİNİ TESPİT ETTİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve şikayet üzerine polis ekipleri, otomobil ve sürücüsünü aramaya başladı. Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasının 07 BRA 94 olduğunu, sürücüsünün ise Ferat Can Ç. olduğunu belirledi. Aynı gün gece saatlerinde otomobili ve sürücüsünü belirlenen adreste bulan polis ekipleri, Ferat Can Ç.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'drift atmak' ve 'trafiği tehlikeye sokmak' suçlarından 10 bin TL para cezası uyguladı. Otoparka çekilen otomobil ise 2 ay trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı